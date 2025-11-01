Jannik Sinner | Numero 1? Cambia poco per una settimana Finale con Auger-Aliassime? Lui è gentile…

Jannik Sinner ha sconfitto il tedesco Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-0, 6-1 in appena 62 minuti di gioco e si è così qualificato alla finale del Masters 1000 di Parigi: domenica 2 novembre (ore 15.00) affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime sul cemento de La Defense Arena di Nanterre, in caso di vittoria tornerà a essere numero 1 del mondo operando il sorpasso ai danni dello spagnolo Carlos Alcaraz in vetta al ranking ATP. Jannik Sinner ha commentato la propria vittoria in conferenza stampa: “ È davvero molto bello essere di nuovo in finale qui. È la prima volta che posso giocare la finale a Parigi, quindi sono molto contento. 🔗 Leggi su Oasport.it

