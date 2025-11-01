Jannik Sinner i problemi fisici il nervosismo e la lite con l' allenatore nel match contro Ben Shelton | Perché c**zo stai seduto?

Alla fine Jannik Sinner fa sempre parlare il campo al posto suo. Contro Ben Shelton, venerdì 31 ottobre a Parigi, ha vinto il suo 24esimo match consecutivo su un campo indoor. Meglio di. 🔗 Leggi su Leggo.it

