Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime nella finale del Masters 1000 di Parigi, che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 15.00) a La Defense Arena di Nanterre. Il fuoriclasse altoatesino, capace di travolgere lo statunitense Ben Shelton e il tedesco Alexander Zverev, se la dovrà vedere con il canadese, che ha strapazzato il monegasco Valentin Vacherot e il kazako Alexander Bublik prima di meritarsi il diritto di disputare il match che metterà in palio il trofeo. Il 24enne andrà a caccia del successo per tornare numero 1 del mondo, visto che facendo festa sul cemento della capitale francese riuscirebbe a scavalcare lo spagnolo Carlos Alcaraz e balzerebbe al comando del ranking ATP. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti: alleanza a distanza per fermare Auger-Aliassime e sperare in 2 italiani alle Finals