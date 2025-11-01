Jaecoo 5 Shs-H comfort e consumi bassi per il Suv cinese full hybrid

In Italia all’inizio del prossimo anno con un prezzo inferiore ai 30 mila euro, 224 Cv di potenza e consumi a quota 18 kmlitro: l’abbiamo guidata in anteprima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Jaecoo 5 Shs-H, comfort e consumi bassi per il Suv cinese full hybrid

