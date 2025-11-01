Jabil Tma sospeso rappresentante sindacale per le critiche sui social

Casertanews.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Michele Madonna, rappresentante sindacale Usb e dirigente regionale è stato sospeso per tre giorni per aver espresso — pubblicamente e sui social — una critica all’operazione di subentro tra Jabil e Tma. Il provvedimento di sospensione disciplinare è stato notificato dalla Tma. “Si tratta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

jabil tma sospeso rappresentanteJabil/TMA, sospeso rappresentante USB. Auriemma (M5S): “Repressione sindacale inaccettabil - Riceviamo dalla vicepresidente vicaria del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati Carmela Auriemma “Sono profondamente preoccupata per la sospensione disciplinare del rappresentante sindac ... Scrive ilmediano.com

