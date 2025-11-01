Italia' s Got Talent ha un nuovo re Jo Romano strega i giudice con le interpretazioni

Joe Romano è il vincitore della nuova edizione di Italia's Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia disponibile in esclusiva su Disney+ con tutti gli episodi. Nel corso della finale, trasmessa in diretta per la prima volta su Disney+, i dieci concorrenti giunti all'ultima puntata sono stati protagonisti di un emozionante testa a testa dal vivo che li ha visti dare il meglio di sé per conquistare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Italia's Got Talent ha un nuovo re, Jo Romano strega i giudice con le interpretazioni

