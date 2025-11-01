Italia terribile valanga travolge escursionisti | è strage in montagna!

La neve è scesa di colpo, senza un rumore, come fa la montagna quando decide che tocca a lei parlare. Nel silenzio gelido della Cima Vertana, a oltre 3.200 metri, una valanga ha spezzato la cordata di cinque alpinisti tedeschi che stavano risalendo la parete nord. Tre di loro non torneranno più a valle. Gli altri due, sopravvissuti, sono rimasti a guardare la montagna mentre inghiottiva i compagni, in un cielo che non faceva domande. Erano le 15.50 quando l’allarme ha cominciato a rimbalzare via radio. La slavina si è staccata improvvisa, sotto la vetta di 3.545 metri, cancellando in pochi secondi un sogno di alta quota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

