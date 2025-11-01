Italia sul podio mondiale dei trapianti

Panorama.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2024 è stato un anno record per i trapianti in Italia: 4.642 interventi realizzati, un risultato che porta il nostro Paese sul podio mondiale. Il rapporto del Consiglio d’Europa certifica l’eccellenza italiana nella donazione e nel trapianto di organi, tessuti e cellule. Ma restano 8.000 persone in attesa di un trapianto: la sfida ora è ridurre i tempi e aumentare la consapevolezza sulla donazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

