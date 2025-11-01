ITALIA sangue sulle strade | 25enne travolto mentre prestava soccorso L’assurda dinamica

Un grave incidente si è verificato all’alba sulla statale 16, nei pressi dello svincolo per l’aeroporto di Bari-Palese, in direzione Foggia. A perdere la vita è stato Cosimo Magro, 25 anni, originario di Bitonto. Il giovane è stato travolto da un’auto mentre tentava di prestare soccorso a un automobilista in difficoltà. Da una prima ricostruzione sembra che Magro viaggiasse insieme a tre amici quando hanno notato un veicolo finito di traverso sulla carreggiata, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta durante la notte. Il gruppo ha deciso di fermarsi per aiutare. Cosimo sarebbe sceso per sistemare il triangolo di emergenza, ma in quel momento una macchina sopraggiunta ad alta velocità lo ha colpito in pieno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it