Italia patria della bellezza | quando la cultura diventa un motore sociale ed economico
Uno dei tratti caratteristici del nostro Paese è il patrimonio culturale e la bellezza che ne deriva. Spesso questa ricchezza tricolore non viene valorizzata abbastanza sia perché viene data per scontata, sia perché chi fa parte di quel mondo non ha gli strumenti per raccontarla. Intuendo le criticità, la Fondazione Italia Patria della Bellezza mira a dare un sostegno a quelle attività promotrici di bellezza, aiutandole a comunicare e a rendere visibili i loro progetti. Panorama ha parlato di questa realtà e delle iniziative svolte dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza con il suo presidente, Maurizio di Robilant. 🔗 Leggi su Panorama.it
