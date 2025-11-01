Italia leader nello sport ma in classe manca la palestra | il divario che frena educazione motoria e inclusione

Orizzontescuola.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia si posiziona tra le superpotenze olimpiche mondiali, eppure il sistema scolastico nazionale registra un paradosso allarmante: circa il 50% degli studenti non ha accesso a impianti sportivi adeguati presso i propri istituti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Italia ai Mondiali Under 20 2025: i giocatori convocati dal Ct Nunziata - Il commissario tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata, ha convocato 21 giocatori per i Mondiali di categoria, in programma dal 27 settembre al 19 ottobre in Cile. Scrive sport.sky.it

Italia, cosa serve per qualificarsi ai Mondiali 2026? Le combinazioni dopo la vittoria con l'Estonia - Dopo un primo tempo dominato, con ben 17 tiri a referto, il risultato si è sbloccato nella ripresa con il tandem offensivo Retegui- Segnala ilmessaggero.it

Skiroll, Coppa del Mondo: gran finale a Roma, l'italiano Tanel resta leader nella classifica generale - Nel suggestivo scenario della Roma Imperiale è calato il sipario sulla terza tappa di Coppa del Mondo di skiroll. Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Italia Leader Sport Classe