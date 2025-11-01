Italia leader nello sport ma in classe manca la palestra | il divario che frena educazione motoria e inclusione
L'Italia si posiziona tra le superpotenze olimpiche mondiali, eppure il sistema scolastico nazionale registra un paradosso allarmante: circa il 50% degli studenti non ha accesso a impianti sportivi adeguati presso i propri istituti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
