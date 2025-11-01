Istituto Sant' Eufemia open day sabato 15 novembre
L'istituto Sant'Eufemia è una suola primaria paritaria cattolica associata Fidae, una suola dell’infanzia paritaria cattolica associata Fism e un nido d’infanzia convenzionato con il Comune di Piacenza.Sabato 15 novembre dalle 9 alle 12 Open DayIn attesa delle indicazioni ministeriali per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica #19ottobre alle ore 9.20 su #Tv2000 la nuova stagione di Buongiorno Prof, che compie 10 anni! Nuova scuola: Istituto Sant’Apollinare di Roma @diocesidiroma ?Nuovo prof: Pierluigi Pavone Il #dialogo con i ragazzi tocca temi importanti come l - facebook.com Vai su Facebook