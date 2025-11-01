Israele smentisce Hamas | I corpi restituiti non sono degli ostaggi

La notizia è arrivata nel corso della notte, accompagnata da un clima di attesa e tensione. Nelle ultime ore Hamas aveva consegnato alla Croce Rossa internazionale alcuni resti umani, sostenendo che appartenessero a persone trattenute nella Striscia. Una possibile svolta, che aveva riacceso speranze e timori nelle famiglie coinvolte. Ma dopo le prime verifiche medico-legali, la conferma è arrivata dalle autorità israeliane: i resti parziali consegnati non appartengono a nessuno degli ostaggi tuttora in mano all’organizzazione. A riportarlo è il Times of Israel, citando fonti ufficiali incaricate dell’identificazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

