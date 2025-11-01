Israele smentisce Hamas | I corpi restituiti non sono degli ostaggi
La notizia è arrivata nel corso della notte, accompagnata da un clima di attesa e tensione. Nelle ultime ore Hamas aveva consegnato alla Croce Rossa internazionale alcuni resti umani, sostenendo che appartenessero a persone trattenute nella Striscia. Una possibile svolta, che aveva riacceso speranze e timori nelle famiglie coinvolte. Ma dopo le prime verifiche medico-legali, la conferma è arrivata dalle autorità israeliane: i resti parziali consegnati non appartengono a nessuno degli ostaggi tuttora in mano all’organizzazione. A riportarlo è il Times of Israel, citando fonti ufficiali incaricate dell’identificazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Il caso Abu Akleh smentisce la favola del 7 ottobre: la verità insabbiata per coprire Israele - facebook.com Vai su Facebook
La spada e il touch screen Israele, Trump e la sconfitta di Hamas che smentisce la realtà virtuale dell’Occidente Di @Sajeva https://linkiesta.it/2025/10/israele-trump-occidente/… via @Linkiesta - X Vai su X
Hamas consegna tre corpi alla Croce Rossa. Israele: "I resti non sono degli ostaggi" - I resti che ieri (venerdì 31 ottobre) i miliziani hanno consegnato alla Croce Rossa non appartengono a nessuno degli ... Come scrive tg.la7.it
Mo, Israele conferma: “I corpi consegnati da Hamas non sono ostaggi” - L'esercito israeliano rende noto oggi che non sono di ostaggi i tre corpi che la notte scorsa Hamas ha consegnato tramite la Croce Rossa. Segnala affaritaliani.it
Gaza, le notizie sulla tregua Israele-Hamas in diretta | Croce Rossa: «Restituiti a Israele i corpi di tre ostaggi». Usa offrono ad Hamas un passaggio sicuro dalle aree ... - Le notizie di sabato 1 novembre sul conflitto in Medio Oriente, in diretta. Lo riporta corriere.it