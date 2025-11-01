Israele | Non sono di ostaggi gli ultimi corpi consegnati da Hamas

(Adnkronos) – L’esercito israeliano rende noto oggi che non sono di ostaggi i tre corpi che la notte scorsa Hamas ha consegnato tramite la Croce Rossa. Si è arrivati a questa determinazione una volta completato il processo di identificazione da parte dell’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv, riporta il Times of Israel.  I corpi . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

