Israele | I resti consegnati da Hamas non appartengono a ostaggi israeliani
Hamas ha consegnato a Israele, attraverso la Croce Rossa Internazionale, i resti “parziali” di tre persone, tutti ostaggi israeliani. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Times of Israel, le autorità israeliane hanno escluso che si tratti di ostaggi israeliani. La notizia è stata confermata anche dal Jerusalem Post, che cita i risultati dei test del Dna . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
