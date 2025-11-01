Israele | Gli ultimi 3 corpi restituiti da Hamas non appartengono a nessun ostaggio

Hamas consegna tre corpi alla Croce Rossa. Israele: "I resti non sono degli ostaggi" - I resti che ieri (venerdì 31 ottobre) i miliziani hanno consegnato alla Croce Rossa non appartengono a nessuno degli ... Lo riporta tg.la7.it

«I tre corpi restituiti da Hamas non sono di ostaggi» - Secondo i media, ancvora una volta, i miliziani hanno consegnato resti di persone non legate al 7 ottobre. avvenire.it scrive

Media, 'i 3 corpi consegnati non sono di ostaggi israeliani' - I resti, definiti "parziali", di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani: lo scrive il Times of Israel, citando le au ... Riporta ansa.it

