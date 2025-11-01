Israele | Gli ultimi 3 corpi restituiti da Hamas non appartengono a nessun ostaggio – La diretta
L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Oltre 100 i morti (anche bambini) negli ultimi raid israeliani a #Gaza. Ripreso il cessate il fuoco - #Israele - facebook.com Vai su Facebook
#Gaza Tutto pronto per il rilascio degli ultimi ostaggi israeliani. Trump, in arrivo in Israele, è pronto a incontrarli; parlerà alla Knesset e volerà a Sharm per il vertice sull'accordo di pace. Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv è gremita. @ragazzitahrir #GR1 - X Vai su X
Hamas consegna tre corpi alla Croce Rossa. Israele: "I resti non sono degli ostaggi" - I resti che ieri (venerdì 31 ottobre) i miliziani hanno consegnato alla Croce Rossa non appartengono a nessuno degli ... Da tg.la7.it
Media, 'i 3 corpi consegnati non sono di ostaggi israeliani' - I resti, definiti "parziali", di tre persone restituiti da Hamas a Israele nelle ultime ore attraverso la Croce Rossa non appartengono a ostaggi israeliani: lo scrive il Times of Israel, citando le au ... Secondo ansa.it
Gaza, media: «I 3 corpi consegnati non sono di ostaggi israeliani» - La consegna dei tre corpi da parte di Hamas segue la restituzione da parte di Israele, avvenuta venerdì mattina, dei corpi di 30 palestinesi alle autorità di Gaza. Scrive ilsole24ore.com