Israele dimissioni per l’avvocata generale dell’esercito | aveva autorizzato la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese
La maggiore Yifat Tomer-Yerushalmi, nonché avvocata generale dell’esercito di Israele, ha presentato le sue dimissioni. Lo ha fatto dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un filmato nel quale si vedono alcuni soldati dell’ IDF abusare di un detenuto palestinese. Il video era stato trasmesso lo scorso anno dal canale israeliano Channel 12; era stato girato a Sde Teiman, una base militare in cui vengono mandati prigionieri provenienti dalla Palestina. Le immagini mostrano i soldati, coperti con scudi antisommossa, mentre circondano l’uomo, per poi picchiarlo e violentarlo con un oggetto appuntito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
GOVERNO MELONI E QUESTORE DI ROMA DIMISSIONI! NESSUNA COMPLICITÀ CON ISRAELE: CAMBIAMO TUTTO! Come Potere al Popolo denunciamo il vergognoso comportamento della Questura di Roma e del governo durante il corteo di lavoratori, l - facebook.com Vai su Facebook
"Nessuna prova che Israele ha mitragliato civili inermi" a Gaza, nuova bufera sulla Rai: le opposizioni chiedono le dimissioni di Incoronata Boccia - X Vai su X
L’avvocata generale dell’esercito israeliano si è dimessa per la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese - Venerdì in Israele si è dimessa l’avvocata militare generale, la maggiore generale Yifat Tomer- ilpost.it scrive