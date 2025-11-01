Israele dimissioni per l’avvocata generale dell’esercito | aveva autorizzato la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese

La maggiore Yifat Tomer-Yerushalmi, nonché avvocata generale dell’esercito di Israele, ha presentato le sue dimissioni. Lo ha fatto dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un filmato nel quale si vedono alcuni soldati dell’ IDF abusare di un detenuto palestinese. Il video era stato trasmesso lo scorso anno dal canale israeliano Channel 12; era stato girato a Sde Teiman, una base militare in cui vengono mandati prigionieri provenienti dalla Palestina. Le immagini mostrano i soldati, coperti con scudi antisommossa, mentre circondano l’uomo, per poi picchiarlo e violentarlo con un oggetto appuntito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

