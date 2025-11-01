Israele dimissioni per l’avvocata generale dell’esercito | aveva autorizzato la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese

Metropolitanmagazine.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La maggiore Yifat Tomer-Yerushalmi, nonché avvocata generale dellesercito di Israele, ha presentato le sue dimissioni. Lo ha fatto dopo aver ammesso di aver autorizzato la diffusione di un filmato nel quale si vedono alcuni soldati dell’ IDF abusare di un detenuto palestinese. Il video era stato trasmesso lo scorso anno dal canale israeliano Channel 12; era stato girato a Sde Teiman, una base militare in cui vengono mandati prigionieri provenienti dalla Palestina. Le immagini mostrano i soldati, coperti con scudi antisommossa, mentre circondano l’uomo, per poi picchiarlo e violentarlo con un oggetto appuntito. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

israele dimissioni per l8217avvocata generale dell8217esercito aveva autorizzato la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese

© Metropolitanmagazine.it - Israele, dimissioni per l’avvocata generale dell’esercito: aveva autorizzato la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese

Leggi anche questi approfondimenti

israele dimissioni l8217avvocata generaleL’avvocata generale dell’esercito israeliano si è dimessa per la diffusione di un video di abusi su un detenuto palestinese - Venerdì in Israele si è dimessa l’avvocata militare generale, la maggiore generale Yifat Tomer- ilpost.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Israele Dimissioni L8217avvocata Generale