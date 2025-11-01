Israele Ben Gvir mostra prigionieri palestinesi ammanettati faccia a terra la frase choc | Per loro pena di morte vanno giustiziati - VIDEO

Mentre gli uomini erano inermi, ammanettati faccia a terra, Ben Gvir ha rivolto loro queste parole: "Guardate come sono ridotti oggi, nelle condizioni minime, ma c'è un'altra cosa che dobbiamo fare: la pena di morte per i terroristi" Il ministro per la Sicurezza nazionale israeliano, Itamar B. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Israele, Ben Gvir mostra prigionieri palestinesi ammanettati faccia a terra, la frase choc: "Per loro pena di morte, vanno giustiziati" - VIDEO

