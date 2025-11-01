Irregolarità nelle attività di taglio boschivo | maxi multa per un' impresa forestale
Irregolarità nei lavori di taglio boschivo contestate ad un'impresa forestale della Valdicecina.Gli accertamento del Nucleo Carabinieri Forestale di Pomarance sono stati effettuati nel comune di Castelnuovo, in località Fattoria di Bruciano.Le principali anomalie riscontrate includono la mancata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
