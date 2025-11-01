Irina Shayk ha scelto un costume di Halloween 2025 decisamente originale rispetto alle altre celebrities, puntando su un’icona italiana che ha fatto la storia tra scandalo e sensualità: Ilona Staller, in arte Cicciolina. La star a luci rosse ungherese naturalizzata italiana, simbolo di libertà e provocazione tra gli anni ’70 e ’80, è stata celebrata per una notte grazie alla supermodella russa, che ha ricreato uno dei suoi look più celebri con una precisione quasi maniacale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irina shayk (@irinashayk) Il travestimento di Shayk è semplicemente perfetto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Irina Shayk è la nuova Cicciolina: il costume di Halloween 2025 lascia tutti senza parole (FOTO)