Irina Shayk è la nuova Cicciolina | il costume di Halloween 2025 lascia tutti senza parole FOTO
Irina Shayk ha scelto un costume di Halloween 2025 decisamente originale rispetto alle altre celebrities, puntando su un’icona italiana che ha fatto la storia tra scandalo e sensualità: Ilona Staller, in arte Cicciolina. La star a luci rosse ungherese naturalizzata italiana, simbolo di libertà e provocazione tra gli anni ’70 e ’80, è stata celebrata per una notte grazie alla supermodella russa, che ha ricreato uno dei suoi look più celebri con una precisione quasi maniacale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da irina shayk (@irinashayk) Il travestimento di Shayk è semplicemente perfetto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Dalle sorelle Hadid a Irina Shayk, da Emily Ratajkowski ad Alex Consani. Le modelle più richieste del momento sono scese in passerella per lo show del brand di lingerie americano. - facebook.com Vai su Facebook
Irina Shayk è la nuova Cicciolina: il costume di Halloween 2025 lascia tutti senza parole (FOTO) - Irina Shayk ha scelto un costume di Halloween 2025 decisamente originale rispetto alle altre celebrities, puntando su un’icona italiana che ha fatto la storia tra scandalo e sensualità: Ilona Staller, ... cinemaserietv.it scrive
Irina Shayk si traveste da Cicciolina per Halloween - In occasione di Halloween, la supermodella russa Irina Shayk si traveste da Cicciolina, icona del mondo a luce rosse. Si legge su novella2000.it