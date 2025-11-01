Irina Shayk è la nuova Cicciolina | il costume di Halloween 2025 lascia tutti senza parole FOTO

Cinemaserietv.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Irina Shayk ha scelto un costume di Halloween 2025 decisamente originale rispetto alle altre celebrities, puntando su un’icona italiana che ha fatto la storia tra scandalo e sensualità: Ilona Staller, in arte Cicciolina. La star a luci rosse ungherese naturalizzata italiana, simbolo di libertà e provocazione tra gli anni ’70 e ’80, è stata celebrata per una notte grazie alla supermodella russa, che ha ricreato uno dei suoi look più celebri con una precisione quasi maniacale.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da irina shayk (@irinashayk) Il travestimento di Shayk è semplicemente perfetto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

irina shayk 232 la nuova cicciolina il costume di halloween 2025 lascia tutti senza parole foto

© Cinemaserietv.it - Irina Shayk è la nuova Cicciolina: il costume di Halloween 2025 lascia tutti senza parole (FOTO)

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

irina shayk 232 nuovaIrina Shayk &#232; la nuova Cicciolina: il costume di Halloween 2025 lascia tutti senza parole (FOTO) - Irina Shayk ha scelto un costume di Halloween 2025 decisamente originale rispetto alle altre celebrities, puntando su un’icona italiana che ha fatto la storia tra scandalo e sensualità: Ilona Staller, ... cinemaserietv.it scrive

irina shayk 232 nuovaIrina Shayk si traveste da Cicciolina per Halloween - In occasione di Halloween, la supermodella russa Irina Shayk si traveste da Cicciolina, icona del mondo a luce rosse. Si legge su novella2000.it

Cerca Video su questo argomento: Irina Shayk 232 Nuova