Iren e sindacati raggiungono l’intesa sul premio di risultato

Ilpiacenza.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, le organizzazioni sindacali di Categoria Filctem Cgil, Femca e Flaei Cisl, Uiltec Uil insieme alle rappresentanze del Gruppo Iren, hanno sottoscritto il rinnovo del Premio di Risultato per il triennio 2026-2028, con l’introduzione di un “anno ponte” per il 2025. Il nuovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Iren Sindacati Raggiungono L8217intesa