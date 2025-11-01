Iren e sindacati raggiungono l’intesa sul premio di risultato
Nei giorni scorsi, le organizzazioni sindacali di Categoria Filctem Cgil, Femca e Flaei Cisl, Uiltec Uil insieme alle rappresentanze del Gruppo Iren, hanno sottoscritto il rinnovo del Premio di Risultato per il triennio 2026-2028, con l’introduzione di un “anno ponte” per il 2025. Il nuovo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Premi, organici, professionalità, welfare, appalti e armonizzazioni.Tanti gli ambiti dell’intesa tra sindacati e Gruppo #Iren sul premio di risultato. +29% la crescita economica nel quadriennio 2025-28. Leggi i dettagli nel comunicato stampa - X Vai su X
Iren Ambiente comunica che, nell'intera giornata di venerdì 17 ottobre 2025, in occasione dello sciopero nazionale proclamato dalle principali organizzazioni sindacali del comparto, i servizi di igiene ambientale – raccolta rifiuti, Call Center e Centri di Raccolta - facebook.com Vai su Facebook