Milano, 1 nov. - (Adnkronos) - “Il programma di oggi è diviso in quattro prove per i cavalli di 3 anni con il premio Orsi Mangelli che prevede 2 batterie e poi la finale oltre alla corsa riservata alla femmine. Inoltre, ci sono altre 4 corse per i cavalli più anziani: il famoso Gran Premio della Nazioni, la corsa più iconica dell'ippodromo del Trotto di Milano, e poi le 2 batterie e la finale della Coppa d'Oro di Milano per un programma ricco ed intenso”. A dirlo Lorenzo Stoppini, Racetracks Senior Director Snai. Tra gli appuntamenti più prestigiosi della stagione autunnale del trotto, il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli, torna a Milano dopo diverse edizioni fuori città, riportando nel capoluogo lombardo una delle competizioni più attese del calendario ippico nazionale e internazionale, all'Ippodromo Snai San Siro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ippica, Stoppini (Snai): "L''Orsi Mangelli' torna a Milano, a San Siro il grande trotto"