Iodice incontra i cittadini a Caserta | Sanità territoriale primo presidio di equità e dignità

Grande entusiasmo e partecipazione all’inaugurazione del Comitato Elettorale di Caserta di Enzo Iodice ed Emilia Borgia, candidati al Consiglio Regionale della Campania nella lista “Roberto Fico Presidente”.L’incontro, tenutosi in via San Carlo 158, ha visto la presenza di numerosi cittadini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

