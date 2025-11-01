Io sono Rosa Ricci poteva essere una buona occasione e invece è ' nu uaio

Per gli appassionati fan di Mare Fuori, Io sono Rosa Ricci – lo spin-off prequel della serie che racconta la storia di una delle protagoniste più amate dello show prima del suo ingresso nell’IPM di Napoli – è stato un appuntamento cinematografico quasi imperdibile sin dall’annuncio della sua creazione e uscita prevista per il 30 ottobre 2025. Il risultato del film diretto da Lydia Patitucci e scritto da Maurizio Careddu e Luca Infasceli con produzione Picomedia e Rai Cinema, però, rischia di essere qualcosa di molto diverso da ciò che si potrebbe immaginare e, forse, anche da ciò che i fan si aspettavano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Io sono Rosa Ricci poteva essere una buona occasione e invece è 'nu uaio

