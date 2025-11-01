Io sono Rosa Ricci intervista a Raiz | Don Salvatore è un antieroe tragico

Il cantautore e la regista Lyda Patitucci ci spiegano come hanno lavorato sul rapporto tra Don Salvatore e la figlia Rosa, già molto forte prima degli eventi di Mare Fuori. In sala. I fan di Mare Fuori saranno contenti nel vedere Io sono Rosa Ricci anche per il Don Salvatore di Raiz: il capo del clan Ricci, padre di Rosa (Maria Esposito) e Ciro, è infatti un personaggio molto amato. Il cantautore ha anche firmato diversi brani finiti nella serie originale. E dato che il film di Lyda Patitucci è un prequel, ritroviamo anche lui. È proprio da Don Salvatore che parte il plot del film: invitato da un narcotrafficante sudamericano, Agustìn Torres (Jorge Perugorría), sul suo yacht, si ritrova in una trappola. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Io sono Rosa Ricci, intervista a Raiz: "Don Salvatore è un antieroe tragico"

Contenuti che potrebbero interessarti

Prima della prigione, c’era la ragazza. In "Io sono Rosa Ricci" scopriamo il viaggio di Rosa (Maria Esposito): figlia di un boss, sequestrata, trasformata. Non più protetta da un nome, ma decisa a scegliere da sola il proprio cammino. Orari e biglietti su https://ww - facebook.com Vai su Facebook

Alla #FestadelCinemadiRoma presentato il film "Io sono Rosa Ricci", prequel della serie tv di @RaiDue "Mare fuori". Protagonista #MariaEsposito. "La popolarità", dice, "è gioia e responsabilità verso la mia generazione". Al #Tg2Rai ore 13,00 #23ottobre - X Vai su X

Io sono Rosa Ricci, trama e cast del film prequel di Mare Fuori dal 30 al cinema - Con Io sono Rosa Ricci, film in uscita nelle sale italiane a partire da oggi (giovedì 30 ottobre 2025), la regista Lyda Patitucci porta sul grande schermo un racconto intenso e cupo che affonda le ... Come scrive tg24.sky.it

Io Sono Rosa Ricci: l’importanza del ruolo di Andrea Arcangeli nel film - Ecco perché il personaggio di Andrea Arcangeli è così importante nel film con Maria Esposito. Segnala cinefilos.it

"Io sono Rosa Ricci": un melodramma teen che avrebbe potuto essere ben altro - Il film, diretto da Lyda Patitucci, promette al pubblico di svelare il passato dell'amatissima e feroce protagonista di “Mare Fuori”, ... Scrive today.it