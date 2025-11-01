Io sono Farah torna su Canale 5 | la promessa di Mediaset — ecco quando

Colpo di scena nel palinsesto di Canale 5: dopo mesi di attesa e richieste da parte dei fan, la rete ha deciso di promuovere Io sono Farah in prima serata. La soap turca con Demet Özdemir e Engin Akyürek tornerà a occupare un posto d’onore nella programmazione di Mediaset a partire da mercoledì 13 novembre, con un episodio speciale che segnerà il rilancio ufficiale della serie in Italia. La decisione arriva dopo il successo delle repliche estive e l’enorme seguito ottenuto in streaming su Mediaset Infinity, dove Io sono Farah ha continuato a registrare ottimi numeri anche durante la pausa televisiva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

