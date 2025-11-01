Io sono Farah torna da Venerdì 5 Dicembre in prima serata su Canale 5

Dopo mesi di attesa e una sospensione che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, "Io sono Farah" si prepara a tornare in prima serata su Canale 5. La serie turca, che ha conquistato il cuore degli spettatori italiani con la sua intensa narrazione e l'interpretazione magnetica di Demet Özdemir, riprenderà la sua corsa televisiva a partire da venerdì 5 dicembre. Nonostante la sua breve messa in onda iniziale, "Io sono Farah" ha registrato ascolti da record, confermandosi tra le produzioni più amate del palinsesto Mediaset.

