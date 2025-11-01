Io sembro così ma in amore sono timida una dissociata Non faccio mai il primo passo perché non c’è nessuno da aspettare non passa nessuno | così Emma
Emma dopo la sua esibizione ad “Amici di Maria De Filippi” sulle note dell’ultimo singolo “ Brutta Storia “, andata in onda domenica scorsa 26 ottobre, ha rilasciato una intervista per i canali social di WittyTv. “ Dobbiamo per forse essere primi perché se non si è primo vuol dire che è sbagliato, no. La cosa che ci dobbiamo mettere in testa è che cosa vuoi fare tu?”, ha esordito la cantante. Il discorso si posta subito sul versante amoroso. “ Il primo passo? Lo faccio io nel vuoto (ride, ndr) e non c’è nessuno da aspettare perché non passa nessuno. E se mi piace qualcuno? No io sembro così, ma poi sono timida. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
“Quando l’amore non è solo ciò che sembra…” Si apre il sipario blu del Teatro dei Rozzi Una fatta di risate, malintesi e verità inconfessabili. Quattro amici, un intreccio di bugie e sentimenti: chi dice la verità? E chi ama - facebook.com Vai su Facebook