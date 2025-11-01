Investita da un' auto ad Aci Castello mentre attraversa la strada | morta una donna

Una donna di 63 anni è morta questa mattina dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada a piedi la strada statale 114, all'altezza del comune di Aci Castello. L’incidente è avvenuto intorno alle 6.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

