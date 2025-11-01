Inverno olimpico la Polizia rafforza la sicurezza sulle piste della Valtellina

Nell’inverno delle Olimpiadi, la sicurezza sulle piste della provincia di Sondrio si prepara a un salto di qualità. Nella mattina del 30 ottobre scorso, il questore di Sondrio Sabato Riccio ha incontrato in Questura i gestori dei comprensori sciistici della provincia per un briefing prestagionale. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

