Intubato e in ventilazione meccanica | come sta il collega del poliziotto morto a Torre del Greco

È grave ma stabile l'agente ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata coinvolto nell'incidente di stanotte a Torre del Greco in cui è morto il collega Scarpati. Il bollettino dell'ospedale del Mare: "Intubato e in ventilazione meccanica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

