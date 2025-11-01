Intimidazione al sindaco di Vicari crisantemi e lumini davanti all' abitazione

Il sindaco di Vicari, Antonio Miceli, che è anche comandante dei vigili urbani di Roccapalumba, ha denunciato ai carabinieri di aver trovato davanti la porta di casa un mazzo di crisantemi e dei lumini. "I carabinieri stanno indagando: mi dispiace per la comunità che rappresento ma non arretro di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

