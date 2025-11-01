Intimidazione al sindaco di Vicari crisantemi e lumini davanti all' abitazione

Il sindaco di Vicari, Antonio Miceli, che è anche comandante dei vigili urbani di Roccapalumba, ha denunciato ai carabinieri di aver trovato davanti la porta di casa un mazzo di crisantemi e dei lumini. "I carabinieri stanno indagando: mi dispiace per la comunità che rappresento ma non arretro di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Solidarietà a Gualtieri, minacciato per aver fatto rispettare la legge. Nessuna intimidazione può fermare l’impegno di chi, come il sindaco di Roma, lavora per riaffermare la legalità. - facebook.com Vai su Facebook

Intimidazione al sindaco di Vicari, crisantemi e lumini davanti all’abitazione - Il sindaco di Vicari, Antonio Miceli, che è anche comandante dei vigili urbani di Roccapalumba, ha denunciato ai carabinieri di aver trovato davanti la porta di casa un mazzo di crisantemi e dei lumin ... Segnala mondopalermo.it

Intimidazione al sindaco di Vicari, crisantemi e lumini dietro la porta di casa - Dietro la porta di casa il primo cittadino ha trovato un mazzo di crisantemi e dei lumini. blogsicilia.it scrive

Vicari, i lumini davanti alla casa del sindaco Miceli - "Spiace comunicare alla cittadinanza che nelle ore notturne fra giovedì e venerdì, il nostro ... Scrive rainews.it