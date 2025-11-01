Intesa Sp centra gli obiettivi Restiamo fuori dal risiko
Intesa Sanpaolo batte le stime e chiude i primi nove mesi del 2025 con un utile netto di 7,6 miliardi - di cui 2,4 miliardi nel terzo trimestre – più che raddoppiato negli ultimi cinque anni con un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024, registrando livelli record per ricavi da commissioni e attività assicurativa. Viene, dunque, confermata la prospettiva di un utile netto annuo ben oltre i 9 miliardi. Il ritorno per gli azionisti è significativo: 5,3 miliardi di dividendi maturati nei primi nove mesi, di cui 3,2 miliardi in acconto distribuiti entro la fine di novembre, a cui si aggiunge il buyback da 2 miliardi concluso a ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L'Istituto Centrale per il Restauro e il Museo Nazionale del Kazakhstan hanno firmato un Memorandum d'intesa ad Astana per sviluppare progetti congiunti di ricerca, formazione e restauro, consolidando la cooperazione culturale tra i due Paesi.
Intesa Sanpaolo, focus sulle Pmi del centro-est Europa
È record di risparmiatori. Intesa Sp: vince la prudenza - L'incertezza legata ai dazi e alle guerre non scalfisce l'innata propensione italiana al risparmio.
Intesa Sp: in novembre acconto dividendo da circa 3,2 mld (RCO) - Il cda di Intesa Sanpaolo 'ha ravvisato un acconto dividendi cash, da distribuire' in novembre
Intesa Sp, benefici sociali triplicati da finanziamenti al Terzo Settore - MILANO (ITALPRESS) – Dal Rapporto annuale sulla valutazione d'impatto sociale emerge che ogni euro destinato a progetti ad alto valore, genera un beneficio per la collettività superiore al triplo