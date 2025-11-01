intesa sp centra gli obiettivi restiamo fuori dal risiko

Intesa Sanpaolo batte le stime e chiude i primi nove mesi del 2025 con un utile netto di 7,6 miliardi - di cui 2,4 miliardi nel terzo trimestre – più che raddoppiato negli ultimi cinque anni con un incremento del 6% rispetto allo stesso periodo del 2024, registrando livelli record per ricavi da commissioni e attività assicurativa. Viene, dunque, confermata la prospettiva di un utile netto annuo ben oltre i 9 miliardi. Il ritorno per gli azionisti è significativo: 5,3 miliardi di dividendi maturati nei primi nove mesi, di cui 3,2 miliardi in acconto distribuiti entro la fine di novembre, a cui si aggiunge il buyback da 2 miliardi concluso a ottobre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

