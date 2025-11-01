Intervista a Raffaele Drei presidente di Fedagripesca Confcooperative
Cinquantanove anni, faentino, imprenditore agricolo, dallo scorso dicembre 2024 Raffaele Drei è stato eletto presidente di Fedagripesca Confcooperative. Con lui abbiamo fatto il punto sul settore agroalimentare italiano in questo periodo storico complesso e delicato. Il settore vitivinicolo italiano è uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare nazionale. Quali sono, secondo lei, le priorità per tutelare e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Approfondisci con queste news
Barletta-Paganese 1-1 | Intervista post gara mister Raffaele Novelli #BarlettaCalcio #Paganese #SerieDGironeH - facebook.com Vai su Facebook
Raffaele Agostini è il nuovo presidente del tribunale di Ascoli - La nomina è stata ufficializzata oggi dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Da ansa.it