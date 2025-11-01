Intervista a Raffaele Drei presidente di Fedagripesca Confcooperative

Lidentita.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinquantanove anni, faentino, imprenditore agricolo, dallo scorso dicembre 2024 Raffaele Drei è stato eletto presidente di Fedagripesca Confcooperative. Con lui abbiamo fatto il punto sul settore agroalimentare italiano in questo periodo storico complesso e delicato. Il settore vitivinicolo italiano è uno dei fiori all’occhiello dell’agroalimentare nazionale. Quali sono, secondo lei, le priorità per tutelare e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

intervista a raffaele drei presidente di fedagripesca confcooperative

© Lidentita.it - Intervista a Raffaele Drei, presidente di Fedagripesca Confcooperative

Approfondisci con queste news

Raffaele Agostini è il nuovo presidente del tribunale di Ascoli - La nomina è stata ufficializzata oggi dal Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Intervista Raffaele Drei Presidente