Intervista a Pinelli Csm | ' Giustizia dialogo senza delegittimazioni I magistrati in piazza? Si eviti di cadere nell' agone politico'

Xml2.corriere.it | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forum al Corriere con il vicepresidente del Csm: «Il confronto sia tecnico. In corso un riassetto dell'equilibrio tra i poteri, ma il referendum non va caricato di aspettative. I  poteri dello Stato non dovrebbero scioperare». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Fabio Pinelli (CSM)/ “Su carceri visione medievale, va ripensato diritto penale” - Fabio Pinelli torna a difendere il lavoro del Consiglio Superiore della Magistratura, invitando a un dibattito più maturo e meno ideologico, ma anche contestando una visione repressiva della giustizia ... Riporta ilsussidiario.net

Riforma giustizia, Pinelli (Csm): “Magistrati non facciano politica”/ Ma Anm tira dritto: “Non ci zittiscano” - La prima giornata del quinto Congresso di “Area democratica per la Giustizia”, la corrente progressista della magistratura italiana, è stata caratterizzata da uno scontro tra le posizioni del ... Come scrive ilsussidiario.net

