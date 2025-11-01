Inter svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino

Inter, svolta nell’organigramma societario! Regia passata al fondo canadese! Ecco cosa è avvenuto nella struttura societaria nerazzurra L’Inter cambia ufficialmente padrone. L’ingresso di Brookfield, colosso canadese degli investimenti globali, rappresenta una svolta cruciale nella struttura societaria del club nerazzurro. Come riportato nella relazione dell’avvocato Alberto Toffoletto, consulente del Comune di Milano nella questione relativa alla . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Inter, svolta nell’organigramma societario! Cambia ufficialmente il proprietario con Brookfield che prende il comando del club meneghino

Contenuti che potrebbero interessarti

Il difensore tedesco dell'Inter è stato provato con ottimi risultati in un nuovo ruolo da Chivu: svolta per il futuro? - facebook.com Vai su Facebook

Marotta: “Bilancio riflette la forza della strategia Inter. Ora lo stadio: sarà svolta storica” - X Vai su X

Inter: svolta in difesa, Taremi sblocca il centrale - Potrebbe spuntare un nome nuovo per il centrale grazie alla cessione dell’iraniano. Segnala calciomercato.it

Inter, svolta Frattesi: Chivu gli ha promesso fiducia e continuità - Nelle sei ore di volo durante le quali l'allenatore arrivava da Milano a Riyad, il centrocampista classe '99 ha visto ... calciomercato.com scrive

Inter, svolta per Calhanoglu: scambio con il Galatasaray - L’Inter fa i conti con una svolta significativa con la questione che gravita attorno al futuro di Hakan Calhanoglu. calciomercato.it scrive