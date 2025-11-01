Inter servono muscoli in mediana | pronto l' assalto a Frendrup i dettagli
Nella rosa nerazzurra manca un mediano con certe caratteristiche: in estate era stato cercato Koné salvo poi ripiegare su Diouf, ora il primo obiettivo per gennaio è il danese del Genoa. Ma deve uscire un altro centrocampista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Big Match a San Siro: Inter vs Fiorentina! Stasera la Serie A entra nel vivo! L’Inter gioca per lo Scudetto: servono punti pesanti per restare in cima e mandare un messaggio al campionato. La Fiorentina punta l’Europa: vincere a San Siro vorreb - facebook.com Vai su Facebook
Champions, Inter: quanti punti servono per la qualificazione agli ottavi? Calendario - X Vai su X
Inter, servono muscoli in mediana: pronto l'assalto a Frendrup, i dettagli - Nella rosa nerazzurra manca un mediano con certe caratteristiche: in estate era stato cercato Koné salvo poi ripiegare su Diouf, ora il primo obiettivo per gennaio è il danese del Genoa. Segnala msn.com
Inter, servono equilibrio e fisicità in mediana: Koné in cima alla lista, due alternative - Stando a quello che riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri possono ancora chiudere questo importante colpo in mediana: per ... Secondo tuttomercatoweb.com
Calciomercato, l'Inter pensa allo sgambetto alla Juve e valuta O'Riley per la mediana - Dopo il secco rifiuto della Roma per Manu Koné, indicato da Chivu come rinforzo ideale per la sua mediana, l’amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta è tornato al lavoro alla ricerca di un ... Segnala it.blastingnews.com