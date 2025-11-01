Inter servono muscoli in mediana | pronto l' assalto a Frendrup i dettagli

Gazzetta.it | 1 nov 2025

Nella rosa nerazzurra manca un mediano con certe caratteristiche: in estate era stato cercato Koné salvo poi ripiegare su Diouf, ora il primo obiettivo per gennaio è il danese del Genoa. Ma deve uscire un altro centrocampista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

