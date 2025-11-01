Inter, Ceferin: “Serie A bellissima ma gli stadi in Italia sono terribili” L’Inter si trova a dover fare i conti con i ripetuti infortuni e nonostante la rosa sia ampia e competitiva, ci sono sempre ostacoli da superare. Nella 10ma giornata l’insidia viene da Verona, una compagine che in casa moltiplica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, Serie A: il programma della 10ma giornata