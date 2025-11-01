Inter Serie A | il programma della 10ma giornata
Inter, Ceferin: “Serie A bellissima ma gli stadi in Italia sono terribili” L’Inter si trova a dover fare i conti con i ripetuti infortuni e nonostante la rosa sia ampia e competitiva, ci sono sempre ostacoli da superare. Nella 10ma giornata l’insidia viene da Verona, una compagine che in casa moltiplica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
L’Inter punta alla Serie C con la squadra Under 23 - facebook.com Vai su Facebook
Inter Milan Top Of Serie A After Win At Roma And Napoli Slip #InterMilan #Roma - X Vai su X
Inter, la probabile formazione contro il Cagliari - Le possibili scelte di Cristian Chivu per la gara della sua Inter contro il Cagliari di Fabio Pisacana in programma sabato alle 20:45 L’Inter nella 5ª giornata di Serie A affronterà il Cagliari di ... Riporta gianlucadimarzio.com
Roma-Inter: orario, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - Nel big match dell'Olimpico i giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano i nerazzurri di Cristian Chivu nel settimo turno di campionato ... Si legge su tuttosport.com
Serie A: Massa dirigerà il big match Roma-Inter - Sarà Davide Massa a dirigere il big match tra Roma e Inter della settima giornata di Serie A in programma sabato prossimo, alle 20:45, all'Olimpico. Da ansa.it