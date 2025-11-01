Inter, prendi esempio dai giovani: la Primavera è campione d’Italia! L’Inter Primavera trionfa oggi. Batte il Frosinone 4 a 0. Una Partita valida per la decima giornata di campionato Primavera. Un risultato netto e convincente.?Inter Primavera, Poker al Frosinone La Cronaca della Partita?L’incontro si è giocato oggi. I L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter Primavera: Poker al Frosinone