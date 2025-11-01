Inter Primavera è poker al Frosinone | altra vittoria per Carbone
Inter News 24 Inter Primavera, il risultato della sfida casalinga contro il Frosinone che ha visto i nerazzurri imporsi per 4-0. Tutti i dettagli. Grande prestazione dell’ Inter Primavera di Paolo Carbone, che al centro sportivo di Interello ha dominato e battuto il Frosinone con un netto 4-0, confermando l’ottimo momento di forma e centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo una prima mezz’ora equilibrata e priva di grandi occasioni, a sbloccare la gara è stato il capitano Cerpelletti, autore di una prova superlativa e leader tecnico della squadra. Poco prima dell’intervallo Kukulis ha sfiorato il raddoppio colpendo il palo, preludio a una ripresa interamente a tinte nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
FcInterNews.it. . Le parole del tecnico dell’Inter Primavera dopo la pazzesca rimonta nel finale contro l’Union SG in Youth League ? - facebook.com Vai su Facebook
[#Primavera] Fischio d'inizio di #USGInter Non perderti nemmeno un minuto - X Vai su X
Troppa Inter per il Frosinone: poker nerazzurro contro i ciociari - Il ritorno alla vittoria è ancora posticipato per il Frosinone: nulla da fare per i ragazzi di Marini che si arrendono alla superiorità dell'Inter. Da gazzettaregionale.it
Diretta/ Inter Stella Rossa Primavera (risultato finale 4-0): poker nerazzurro! (Youth League 1 ottobre 2024) - Adesso è davvero tutto pronto per la diretta Inter Stella Rossa Primavera, non ci sono precedenti ufficiali per l’incontro in programma oggi nella seconda giornata della Youth League. Riporta ilsussidiario.net
Youth League, l'Inter continua a dominare: poker all'Arsenal e primo posto solitario - Primo posto in classifica a punteggio pieno per l’Inter Primavera, che continua il proprio dominio in Youth League: i nerazzurri si confermano anche contro l’Arsenal con un secco 4- Lo riporta tuttomercatoweb.com