Inter News 24 Inter Primavera, il risultato della sfida casalinga contro il Frosinone che ha visto i nerazzurri imporsi per 4-0. Tutti i dettagli. Grande prestazione dell’ Inter Primavera di Paolo Carbone, che al centro sportivo di Interello ha dominato e battuto il Frosinone con un netto 4-0, confermando l’ottimo momento di forma e centrando la terza vittoria consecutiva in campionato. Dopo una prima mezz’ora equilibrata e priva di grandi occasioni, a sbloccare la gara è stato il capitano Cerpelletti, autore di una prova superlativa e leader tecnico della squadra. Poco prima dell’intervallo Kukulis ha sfiorato il raddoppio colpendo il palo, preludio a una ripresa interamente a tinte nerazzurre. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter Primavera, è poker al Frosinone: altra vittoria per Carbone