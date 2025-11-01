Inter Primavera annientato 4-0 il Frosinone | quarta vittoria consecutiva
Inter Primavera. Prosegue il momento d’oro dell’ Inter Primavera, che centra la terza vittoria consecutiva in campionato (quarta considerando anche la Youth League ) travolgendo il Frosinone con un netto 4-0. La squadra di Benny Carbone, dopo un avvio di stagione complicato, sembra aver trovato finalmente equilibrio e continuità nei risultati, scalando posizioni fino ad agganciare il Milan al settimo posto, in piena lotta per un piazzamento playoff. La partita si è messa subito sui binari giusti per i giovani nerazzurri, padroni del campo sin dai primi minuti. A sbloccare il risultato è stato Cerpelletti, autore di un vero e proprio gol-capolavoro: l’attaccante ha seminato gli avversari in un’azione personale straordinaria, concludendo con un sinistro perfetto all’incrocio dei pali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
