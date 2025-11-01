Inter Mkhitaryan | l’infortunio che mette a Rischio il Derby

Verso Inter-Lazio, Davide Frattesi al posto di Henrikh Mkhitaryan? Le ultime Nuova tegola per il centrocampo dell’Inter: Henrikh Mkhitaryan si ferma. L’armeno, colonna portante della squadra per la sua intelligenza tattica e la capacità di dettare i ritmi, ha accusato un risentimento muscolare (specificatamente al semitendinoso della coscia sinistra). Una battuta L'articolo Inter, Mkhitaryan: l’infortunio che mette a Rischio il Derby proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Mkhitaryan: l’infortunio che mette a Rischio il Derby

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

C'È AIA VIZIATA Dialogo in Sala VAR durante Napoli-Inter: «Da dietro Mkhitaryan lo prende. Di Lorenzo non allarga la gamba per guadagnare uno spazio che non è del pallone bensì allarga la gamba per la protezione del pallone. [...] Ragazzi non possiamo l - facebook.com Vai su Facebook

. @Inter, l’esito degli esami di Mkhitaryan - X Vai su X

Inter, Mkhitaryan: "Con il Psg tutto sbagliato, eravamo convinti di vincere" - Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Henrikh Mkhitaryan è tornato sulla finale di Champions persa dall'Inter a Monaco contro il Psg: "La spiegazione che mi do io è che dopo aver eliminato ... Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Inter, Mkhitaryan: “Contro la Roma non sarà sfida scudetto. È la mia ultima stagione? Vediamo…” - Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato ai microfoni di Sky Sport in vista della gara dei nerazzurri contro la Roma, sua ex squadra Dopo la presentazione a Milano del suo ... Da gianlucadimarzio.com

Inter, Mkhitaryan: “Con Chivu siamo rinati. Esposito e Bonny devono essere più egoisti” - Dopo la larga vittoria contro la Cremonese, l’Inter si gode la sosta per le Nazionali dopo cinque vittorie consecutive tra Serie A e Champions League. Come scrive gianlucadimarzio.com