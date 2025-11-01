La sessione di calciomercato invernale è ancora lontana, ma le dirigenze si stanno già muovendo per poter trovare quegli elementi che potrebbero far comodo. L’Inter ha sempre avuto un occhio vigile e adesso in attesa di gennaio sta valutando il da farsi per poter portare a Cristian Chivu i giocatori richiesti. Uno dei punti interrogativi della formazione nerazzurra è sicuramente Davide Frattesi, che neanche con il tecnico rumeno sta trovando troppo spazio. Ed è proprio per questo motivo che le voci di calciomercato sul suo conto non si sono mai effettivamente spente, ma a renderle più vivide ci ha pensato il giornalista Paolo Bargiggia, che sul suo profilo X ha parlato di un possibile scambio tra Manuel Locatelli e Davide Frattes i. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, Frattesi in bilico: scambio in vista?