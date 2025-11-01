Inter Diouf in bilico | ritorno in Ligue 1?

Le lancette dell’orologio scorrono veloci e per l’Inter sta arrivando il momento di tornare in campo, dopo il turno infrasettimanale. I nerazzurri sono tornati sulla retta via grazie alla vittoria per 3-0 con la Fiorentina, nel segno di un determinante Hakan Calhanoglu. L’obiettivo è quello di ripetersi anche a Verona, match in programma domani 2 novembre alle ore 12:30 allo stadio Bentegodi. Una gara estremamente delicata, contro un cliente che sta lottando per rimanere in Serie A. Al tempo stesso, però, la dirigenza starebbe iniziando a lavorare per quanto concerne la prossima sessione invernale di calciomercato. 🔗 Leggi su Forzainter.eu