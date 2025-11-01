Inter | calciomercato di gennaio
Calciomercato Inter. La recente vittoria sulla Fiorentina ha rafforzato le certezze. L’atmosfera in casa Inter è positiva. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra guarda avanti. Marotta e Ausilio sono già proiettati al prossimo calciomercato di Gennaio. L’obiettivo, per il calciomercato Inter di Gennaio, è aggiungere profondità e qualità. Servono maggiori garanzie per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook
#Guehi si libera a parametro zero, l'#Inter guarda in Italia: 2 nomi in cima alla lista della spesa sul #calciomercato in difesa https://calciomercato.com/liste/guehi-si-libera-a-parametro-zero-l-inter-guarda-in-italia-2-nomi-in-cima-alla-lista-della-spesa/blt60cf7fcf0 - X Vai su X
Calciomercato Inter, il grande colpo dei nerazzurri è possibile: spunta l’ipotesi dello scambio a gennaio! Le ultimissime - Le ultime novità L’Inter si prepara al mercato di gennaio con un obiettivo preciso: rafforzare la rosa ... Scrive calcionews24.com
Calciomercato Inter, Marotta sogna un sacco di giocatori per gennaio. Ecco la situazione attuale - Calciomercato Inter, Guehi il sogno principale: da Kim a Muharemovic, la lista dei desideri di Ausilio e Marotta L’Inter pensa già al futuro del reparto difensivo e il Calciomercato Inter potrebbe ris ... Lo riporta calcionews24.com
Inter, Marotta pensa già a gennaio: i tre nomi osservati per la difesa - Mentre prosegue la stagione con Cristian Chivu in panchina, la dirigenza dell'Inter inizia ... Riporta fantamaster.it