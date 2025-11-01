Inter addio Oaktree ora è sotto il controllo del fondo Brookfield

Il fondo Oaktree Capital Management non è più il proprietario dell’ Inter. Con una manovra finanziaria avvenuta in modo riservato, il colosso canadese Brookfield Asset Management ha acquisito per 3 miliardi di dollari il 26% di Oaktree, incamerando di fatto anche il 100% delle quote di Inter Fc. L’operazione rappresenta il completamento di un processo iniziato nel 2019, quando Brookfield aveva già assunto il controllo operativo del gruppo Oaktree. La transazione arriva in un momento particolarmente delicato per la società nerazzurra e per la città di Milano, poiché coincide con la fase conclusiva della vendita dello stadio Giuseppe Meazza da parte del Comune alle due squadre cittadine, Inter Fc e Milan Ac. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

