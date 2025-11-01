Prosegue Ferrara AI Fest, il progetto di Public Engagement dell’Università di Ferrara dedicato alla diffusione della conoscenza sull’ intelligenza artificiale, con una rassegna cinematografica che esplora come il cinema abbia raccontato nel tempo l’evoluzione dell’IA e con laboratori didattici dedicati alle scuole. Ferrara AI Fest nasce, infatti, con l’obiettivo di illustrare il ruolo dell’intelligenza artificiale nella società contemporanea, analizzando le implicazioni sociali, giuridiche ed economiche, offrendo strumenti di comprensione accessibili a un pubblico ampio. L’iniziativa coinvolge i dipartimenti di Matematica e Informatica, Ingegneria, Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione, Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie, e Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, con il supporto di Cna Ferrara e il patrocinio del Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza Artificiale. Una rassegna dedicata