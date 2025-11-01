Intelligenza artificiale e mercato del lavoro italiano | 10,5 milioni di occupati rischiano l’automazione

Il mercato del lavoro italiano si trova di fronte a una trasformazione epocale legata al diffondersi dell'intelligenza artificiale. Secondo il rapporto "Intelligenza artificiale: una riscoperta del lavoro umano" della Fondazione Randstad AI & Humanities, presentato alla Camera dei Deputati, circa 10,5 milioni di lavoratori italiani risultano altamente esposti ai rischi dell'automazione, confermando che la tecnologia non rappresenta una minaccia futura, ma una realtà già in atto nei processi produttivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

