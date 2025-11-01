Intelligenza artificiale e dati satellitari per scovare discariche e spazzare caditoie le novità del programma Ucronia di Ama

Dati satellitari e intelligenza artificiale per una città più efficiente e pulita. Sono le novità del programma Ucronia di Ama che sarà in grado di stabilire le priorità negli interventi da effettuare su strada, ma anche per individuare discariche abusive e individuare zone a rischio incendi. 🔗 Leggi su Romatoday.it

